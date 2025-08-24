Für echtes Wohnzimmergefühl sorgten der Unkeler Musiker Michael Hommerich und der Verein Touristik und Gewerbe (TUG Unkel) um Knut von Wülfing auch beim dritten Teil der Konzertreihe „Unkel Live“ in der Kulturstadt Unkel. Im Garten des Weinhauses „Zur Traube“ genossen die Besucher bei lauen sommerlichen Temperaturen einen guten Tropfen Wein, leckeres Essen und Gitarrenmusik des Akustikduos „The End of Blue“: Stefanie Mura und Volker Hense begeisterten die Gäste mal sanft, mal kraftvoll mit mehrstimmigem Gesang, Gitarre und Ukulele.

Weitere Veranstaltungen in Unkel

Am Samstag, 20. September, gibt es ein weiteres Konzert aus der Reihe, die laut Bürgermeister Alfons Mußhoff aufgrund der guten Resonanz im nächsten Jahr fortgesetzt wird. Ein abwechslungsreiches Programm steht schon fest. Hinweisen möchte der „TUG Unkel" auf das Jubiläum des Rheinsteigs und darauf, dass Unkel seinen 24. Dreisprung veranstaltet. Das Wandererlebnis findet am Sonntag, 28. September, statt.