Am Pfingstsonntag fand zum zweiten Mal das Vorlesefestival „Unkel liest“ statt. Ein vielfältiges Programm zog die Besucher in den Bann.

Nach einer kurzen Begrüßung der Gäste des Vorlese- und Mitmach-Events „Unkel liest“ durch Daniel Schmitz und Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff verteilten sich die Gäste auf die einzelnen Stationen im Herzen von Unkel. Im alten Rathaus las Christoph Charlier aus den journalistischen Werken des späteren Bundeskanzlers und Unkeler Bürgers Willy Brandt. In der guten Stube des Weinhauses „Im Lämmlein“ sorgte Sabine Marquardt mit den Meistererzählungen des Unkelers Stefan Andres für Spannung beim Zuhören. Im „Kleinen Schulz“ lies der Unkeler Geschichtsverein den berühmten Autor und Sohn der Stadt, Leonhard Reinirkens, mit „Geschichten von Großtante Hortense“ aufleben. An rund elf Stellen im Stadtgebiet wurde dem Lesen gefrönt. Aber nicht nur Schriftstellerei, sondern auch die Kunst fand in Unkel zahlreich Beachtung, die Ateliers der Rotwein-Stadt hatten an diesem Tag geöffnet und zogen die Gäste in den Bann. In der Katholischen Bücherei fand ein Antiquariat und Bücherflohmarkt statt.