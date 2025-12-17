Schwerstverletzter in Hausen Unfallopfer wird mit Hubschrauber in Klinik gebracht Stephanie Mersmann 17.12.2025, 15:00 Uhr

Zwei Passanten wollten in Hausen eine Straße überqueren, dann wurde ein Mann von einem Auto erfasst.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend in Hausen ereignet. Um 18.28 Uhr fuhr ein Auto innerorts auf der Hönninger Straße in Fahrtrichtung Linz, als kurz vor einer Rechtskurve zwei Fußgänger die Fahrbahn betraten. Sie wollten die Straße überqueren, doch ein 69-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach wurde von dem Pkw erfasst und über das Fahrzeug geschleudert, so die Polizei.







