Die B42 bei Rheinbrohl war am Sonntag (14. September) erneut Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls. Dieser endete für einen Motorradfahrer tödlich. Beim Blick in die Statistik spricht die Polizei allerdings nicht von einem Unfallschwerpunkt.

Auf der B42 in Höhe von Rheinbrohl hat es wieder gekracht. Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad am Sonntagnachmittag (14. September) kam ein 61 Jahre alter Biker ums Leben. Der Fahrer des Pkw wurde schwer verletzt, eine Fahrzeuginsassin erlitt leichte Verletzungen. Gegen den 77-jährigen Autofahrer wird laut der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Der 77-Jährige soll mit einem Überholmanöver den Unfall verursacht haben.

Drei schwere Unfälle seit dem Jahr 2020

Ortskundige Verkehrsteilnehmer wissen: Der relativ gerade Streckenverlauf der B42 auf Höhe von Rheinbrohl verleitet immer wieder zu teilweise riskanten Überholmanövern, bei denen Fahrzeuge die Gegenspur nutzen. Dennoch stellt der Streckenabschnitt keinen Unfallschwerpunkt dar, wie Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz, mitteilt.

Von Januar 2020 bis heute haben sich nach Angaben der Polizei drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden oder schwerwiegendem Sachschaden ereignet. Den vergangenen Sonntag bereits berücksichtigt, gab es zwei Todesfälle, drei Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person. Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden summiere sich auf circa 50.500 Euro.

Überholverbot bei tödlichem Unfall im Jahr 2022 missachtet

Bereits im April 2022 wurde bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ein 37-jähriger Autofahrer tödlich verletzt. Ein 46-jähriger Fahrer hatte ein Überholverbot vor einer nicht einsehbaren Kurve missachtet. Der Verkehrsunfall sei damals im Rahmen der Unfallkommissionsarbeit näher beleuchtet worden, teilt das Koblenzer Polizeipräsidium mit.

„In der Gesamtbetrachtung kam die Unfallkommission zu der Bewertung, dass die Zeichen für das Überholverbot gut sichtbar aufgestellt sind und durch eine durchgezogene Mittellinie auf der Strecke noch verstärkt werden“, berichtet Fachinger. Nach dem jüngsten tödlichen Unfall auf der B42 werde der Streckenabschnitt bei Rheinbrohl erneut überprüft, kündigt Fachinger an.