Ein Falschfahrer ist am Mittwochabend (16. Juli) auf der A3 in Richtung Köln in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Bei Kleinmaischeid ist der Fahrer gegen 19.30 Uhr mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Koblenz gibt es derzeit nur leichtverletzte Personen, darunter ist auch der Falschfahrer. Die Fahrbahn Richtung Köln ist derzeit zwischen der Raststätte Landsberg an der Warthe und Dierdorf wegen der Unfallaufnahme vollgesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Hinter der Unfallstelle hat sich ein 2 Kilometer langer Stau gebildet.