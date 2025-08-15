Drei Autofahrer haben sich am Donnerstagabend (14. August) auf der L255 in Höhe Neustadt ein illegales Autorennen geliefert. Dabei landete ein Wagen in der Leitschutzplanke. Der 39-jährige Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Auf der L255 in Höhe Neustadt hat sich am Donnerstag (14. August) gegen 21 Uhr ein Unfall ereignet, der Folge eines illegalen Autorennens war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Straßenhaus sollen drei Fahrzeuge an dem illegalen Autorennen beteiligt gewesen sein – darunter zwei hochmotorisierte Wagen.

Der Pkw eines 39-Jährigen aus dem Kreis Neuwied landete schließlich im Neustädter Ortsteil Etscheid in einer Leitschutzplanke. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Gegen ihn und die beiden anderen mutmaßlichen Fahrer aus dem Kreis Neuwied (23 und 30 Jahre alt) laufen entsprechende Ermittlungen. Ob sich die Fahrer im Vorfeld zu dem illegalen Autorennen verabredet hatten oder ob es spontan dazugekommen war, ist noch unklar.

Die Polizei sucht mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 02634/9520 zu melden.