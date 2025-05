Am Ortsausgang von Anhausen hat es am Montagmorgen (19. Mai) auf der L258 einen schweren Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Pkw-Fahrerin gegeben. Der 65-jährige Biker war in Richtung Rüscheid unterwegs, als er auf Höhe der Norma-Baustelle frontal von der 20-jährigen Autofahrerin erfasst worden war. Die junge Pkw-Fahrerin aus dem Westerwaldkreis hatte nach Auskunft der Polizeiinspektion Straßenhaus bei ihrem Überholmanöver den Motorradfahrer aus dem Kreis Neuwied auf der Gegenfahrbahn übersehen. Sie war gerade dabei einen Lkw zu überholen, als sie mit dem Motorrad zusammenkrachte. Der 65-Jährige musste mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es auf der L258 vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.