Stockender Verkehr führte am Dienstagmittag zu einem Unfall auf der A3 in Höhe der Anschlussstelle Neuwied. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste für ihn ausrücken.

Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln kam es am Dienstagmittag gegen 11.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Pkw auf Höhe der Anschlussstelle Neuwied einem vorausfahrenden Sattelzug auf. Zuvor habe es auf der Strecke stockenden Verkehr gegeben. Bei dem Aufprall sei der Autofahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den Verletzten abtransportiert.

Wegen des Unfalls musste die Fahrbahn in Richtung Köln zweimalig voll gesperrt werden, hieß es von der Polizei. Neben der Autobahnpolizei Montabaur seien umfangreiche Kräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie die Autobahn GmbH des Bundes im Einsatz gewesen.