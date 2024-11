Rutschige Straßen wegen Schnee Unfälle nach Wintereinbruch im Kreis Neuwied Daniel Dresen

Daniel Rühle 21.11.2024, 15:05 Uhr

i Der plötzliche Wintereinbruch sorgte im Kreis Neuwied für einige Unfälle. dpa-tmn

Starker Schneefall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat in den Höhenlagen im Kreis Neuwied für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Doch nur bei einem Unfall auf der A3 bei Dierdorf wurden Personen verletzt.

Schnee und Glätte sorgten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im nördlichen Rheinland-Pfalz vor allem in den Höhenlagen für schwierige Straßenverhältnisse. Auf der A3 zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf in Fahrtrichtung Köln kam es am späten Mittwochabend gegen 22:57 Uhr zu einem Unfall mit gleich sieben Fahrzeugen.

