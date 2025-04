Geschockt und mit Unverständnis haben die Krippenbauer und der Kirchenvorstand der Pfarrkirche St. Martin in Linz auf die Tat eines Diebes reagiert, der in der Zeit vom 1. bis zum 25. Januar die Spendenbox an der Krippe ausgeraubt hatte. Somit stand das Spendengeld für den eigentlichen Zweck, die Erweiterung und Pflege der Krippe, nicht zur Verfügung.

Gönner aus dem Kreis Ahrweiler

Den Bericht über diesen Vorgang las Volker Hanisch aus Heimersheim (Kreis Ahrweiler) in der Rhein-Zeitung. Auch er reagierte wie andere mit Kopfschütteln, dachte aber gleichzeitig daran, dass er das entstandene Loch in der Kasse der Krippenbauer stopfen sollte. So füllte er beherzt einen Scheck in Höhe von 1000 Euro aus und schickte diesen an Ditha Rechert vom Förderverein der St. Martin Kirche in Linz. Kassierer Thomas Siebertz freute sich ebenfalls über so viel Großmut und informierte die Krippenbauer über das nicht eingeplante Geschenk eines Gönners. Jetzt wurde die symbolische Spende in der St. Martin Kirche in Linz übergeben.