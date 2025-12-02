Spontaner Gig in Bad Hönningen Und plötzlich rockt Kraftklub Schloss Arenfels Daniel Dresen 02.12.2025, 16:31 Uhr

i Die Chemnitzer Rockband Kraftklub hat am Montagabend spontan ein Gratis-Konzert vor knapp 200 Gästen im Hof von Schloss Arenfels in Bad Hönningen gegeben. Heinz-Werner Lamberz

Die Chemnitzer Rockband Kraftklub hat am Montag überraschend ein Konzert auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen gespielt. Ein Schlossmitarbeiter hatte im Vorfeld mit einem eigenen Song auf den besonderen Veranstaltungsort aufmerksam gemacht.

Die Chemnitzer Rockband Kraftklub hatte ihre Fans vor Kurzem darum gebeten, außergewöhnliche Veranstaltungsorte für ein Konzert vorzuschlagen. Unter den Vorschlägen war auch eine Bewerbung aus Bad Hönningen, genauer gesagt von Schloss Arenfels. Schlossmitarbeiter Ivo Vajler, der unter seinem Künstlernamen „Divamant“ selbst Musik macht, hatte ein Bewerbungsvideo mit einem eigens geschriebenen Song „Ich möchte Kraftklub treffen“ auf Instagram ...







