Guten Morgen, Kreis Neuwied Und die Schnürsenkel flattern im Wind Maja Wagener 23.10.2026, 06:00 Uhr

i Herrenlose Schuhe, oft einzeln, liegen immer wieder an den Straßenrändern. (Symbolbild) Archiv Maja Wagener

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Was wohl hinter einzelnen Schuhen an Straßenrändern und Autobahnen steckt, fragt sich unsere Autorin heute.

Immer wieder sehe ich auf meinen Autofahrten einzelne, herren- oder damenlose Schuhe an Straßenrändern. Im Stil gibt es die gesamte Bandbreite: Von Espadrilles über Sandalen und Sportschuhe bis hin zu Schnürstiefeln ist mir da schon alles begegnet. Diese Woche ist mir an der Autobahn ein Bootsschuh aufgefallen.







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