Diagnose trifft Linzer Familie Und auf einmal hat der kleine Carl Leukämie Andreas Winkelmann 26.08.2026, 06:00 Uhr

i Der dreijährige Carl kann für lange Zeit nur noch drinnen spielen (Symbolbild). Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Als ihr dreijähriger Sohn die Leukämiediagnose bekommt, steht für Sabrina und Christian Marcy plötzlich alles auf dem Spiel. Zwischen Klinik, Therapie und Sorgen schenkt die Musik den Eltern kurze Momente der Leichtigkeit.

Während für viele Menschen der 14. Juni 2026 lediglich ein nicht ganz so heißer Sommertag war, ist er für Sabrina und Christian Marcy und vor allem für ihren dreijährigen Sohn Carl das einschneidendste und zugleich bedrohlichste Erlebnis ihres Lebens gewesen.







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