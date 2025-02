Unbekannte sprengen Geldautomaten in Großmaischeid

Am Dienstagmorgen um 4.35 Uhr haben Unbekannte einen Geldautomaten an der Dierdorfer Straße in Großmaischeid gesprengt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und nennt erste Hinweise zur Tat. Zeugen werden gesucht.

Viel Schutt liegt auf der Straße, das Areal um den gesprengten Geldautomaten in Großmaischeid ist am Dienstagmorgen abgesperrt. Erste Beweise werden gesichert. Noch sind nicht viele Informationen zur Tat bekannt.

i Nach der Sprengung des Geldautomaten werden Beweise gesichert. Jörg Niebergall

Sicher ist laut Polizei: Am Dienstagmorgen um 4.35 Uhr haben Unbekannte den Geldautomaten der Westerwald Bank in Großmaischeid gesprengt. Die Polizei erklärt hierzu, dass die vier Täter anschließend in einem dunklen VW Golf geflüchtet seien. Weitere Infos gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Zeugen werden gesucht

Im Zuge der Fahndung bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe und stellt konkrete Fragen zur Tat: Wer hat die Tat beobachtet beziehungsweise kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen an der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Zeugen können sich melden bei der Polizei in Koblenz unter Tel. 0261/92156390 oder der Polizei Straßenhaus unter Tel. 02634/952110.