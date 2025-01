Filiale vorerst geschlossen Unbekannte randalieren in Niederbieberer Sparkasse 17.01.2025, 12:59 Uhr

i Unbekannte haben in der Sparkassenfiliale Niederbeiber randaliert. Jutta Herfurth

Unbekannte haben in der Sparkassenfiliale in Niederbieber randaliert. Dabei hantierten sie auch mit offenem Feuer. Jetzt muss das vorerst geschlossene Gebäude repariert und gereinigt werden.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag, 12. Januar, außerhalb der Geschäftszeiten vor der Sparkassenfiliale in Niederbieber randaliert. Offenbar ist dabei auch mit Feuer hantiert worden. Wie die Sparkasse Neuwied informiert, kam es dabei zu Schäden am Gebäude, auch zu Brandschäden.

