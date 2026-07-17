Neuwieder ermahnen Herrchen Unangeleinte Hunde gefährden Kitzrettung im Revier Jörg Niebergall 17.07.2026, 14:00 Uhr

i Auch in Neuwied-Rodenbach werden zu mähende Flächen vorab mit einer Drohne abgeflogen, um hier Rehkitze aufzuspüren und vor dem Tod zu bewahren. Uwe Anspach/dpa

Während der Mähzeit retten Ehrenamtliche Rehkitze – doch nicht angeleinte Hunde machen ihre aufwendigen Einsätze oft zunichte. Warum ein einfacher Griff zur Leine Leben schützen kann.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Noch bevor die ersten Mähwerke über die Wiesen rollen, sind Helfer und Mitjäger des Jagdreviers Neuwied-Rodenbach bereits seit den frühen Morgenstunden unterwegs. Mit Drohnen und modernster Wärmebildtechnik durchsuchen sie das Gras nach Rehkitzen im Alter von bis zu sechs Wochen und retten sie vor dem sicheren Mähtod.







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