Derzeit sorgt die Sanierung der L264 in Urbach für Verkehrseinschränkungen. Wir haben uns umgehört, wie die Betroffenen damit umgehen.

Wer aktuell über die Landesstraße 264 (Puderbacher Straße) über Urbach nach Puderbach möchte, wird schon am Kreisel L266/L264 „ausgebremst“. Aktuell ist eine Einfahrt nach Urbach hier nicht möglich. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten, die in vier Bauabschnitte aufgeteilt sind. Der Verkehr wird über die L265 durch Dürrholz und Linkenbach umgeleitet. Wer aktuell nach Urbach möchte, nimmt den Weg durchs Gewerbegebiet oder die Verlängerung der Mittelstraße. Was sagen die Betroffenen? Unsere Zeitung hat sich umgehört.

„Die Straße war schon in einem sehr schlechten Zustand“, sagt Julian Rosenberg, Chef eines Sanitär- und Heizungsbetriebs in der Puderbacher Straße. Und seine Mitarbeiterin, die ehemalige Urbacher Ortsbürgermeisterin Brigitte Hasenbring, fügt hinzu: „Ich glaube, die meisten sind froh, wenn die Straße hier endlich repariert wird. Aber dazu gehören eben auch Einschränkungen, mit denen wir leben müssen. Reparieren, ohne die Straße zu sperren, das geht eben auch in Urbach nicht.“

i Ein Schild weist im Ortskern auf die Umgehung hin. Jörg Niebergall

Was aber auch Rosenberg aufgefallen ist: Die Beschilderung über die gesperrten Straßen könnte noch ein wenig verbessert werden. Nicht nur einmal sind Lkws bis zur Baustelle gefahren und hatten dann große Probleme, dort zu wenden. Aktuell ist allerdings nur der obere Teil des Ortes von den Baumaßnahmen betroffen. Das könnte sich aber in zwei, drei Wochen ändern. Dann müssten Zulieferer Umwege in Kauf nehmen.

Da der Übergang vom zweiten zum dritten Bauabschnitt in Höhe der Gaststätte „Zum Weiherstübchen“ sein dürfte, könnten die Gäste das Restaurant auch weiterhin mit dem Auto über eine dann ausgelegte Metallplatte anfahren. „Welche Einbußen wir haben, das weiß ich erst in drei Monaten“, sagt der Pächter des Weiherstübchens, Daniel Ferchau. „Ich hoffe, dass meine Stammgäste mir die Treue halten. Und Fußgänger können ja auch vom Schulhofparkplatz zu uns kommen.“ Den KFZ-Betrieb von Bernd Neitzert, aktuell von unten anfahrbar, können die Kunden nach dem fertiggestellten ersten Bauabschnitt dann von oben erreichen.

i Die Baustelle bestimmt derzeit den Verkehr in Urbach. Jörg Niebergall

Ähnlich sieht es auch Kai-Uwe Vohl, Chef vom Urbacher Schornsteinlager. „Wir sind alle froh, dass endlich was gemacht wird“, sagt Vohl. „Die ganzen Löcher, da gingen ja unsere ganzen Fahrzeuge kaputt. Wenn der zweite Bauabschnitt beginnt, sind wir zwar auch betroffen, können aber über Umleitungen unseren Betrieb erreichen.“

Sie merkten schon, dass der Durchgangsverkehr weniger werde, sagt Anke Bein, Chefin der Landmetzgerei Bodo Bein & Sohn. „Ein paar Informationen im Vorfeld bezüglich der Sperrungen wären vielleicht hilfreich gewesen. Zumal: Wenn der zweite Bauabschnitt kommt, dürften noch weniger Kunden den Weg zu uns finden. Wobei wir aus Richtung Linkenbach jederzeit erreichbar sind“, so Anke Bein.

i Die Gaststätte „Zum Weiherstübchen“ bleibt erreichbar. Jörg Niebergall

„Wir sind natürlich froh, dass die Straße endlich gemacht wird“, sagt Anwohner Thomas Schmengler. „Bleibt nur zu hoffen, dass das dann keine Rennstrecke wird.“ Schmengler ist wohl erst beim vierten Bauabschnitt direkt betroffen und kann dann nicht mehr in seiner Einfahrt fahren. „Dann parke ich ein paar Meter weiter und gehe den Rest zu Fuß.“

Anwohnerin Rita Baumgärtner teilt die Meinung von Thomas Schmengler. „Klar sind wir froh, dass die Straße endlich gemacht wird“, sagt die Büroangestellte. „Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es dann eine Rennstrecke wird und die Autos durch Urbach rasen.“

Urbachs Ortsbürgermeister Gert Winkelmeier jedenfalls freut sich, dass der bisherige Flickenteppich nun endlich einer neuen Straße weicht. „Die Erneuerung war dringend notwendig“, sagt der ehemalige Bundestagsabgeordnete. „Jetzt haben wir wieder für die nächsten 30 bis 40 Jahre Ruhe, auch wenn es während der Bauarbeiten jetzt mal einige Einschränkungen gibt.“