A3 blieb phasenweise gesperrt
Umgekippter Lkw bei Urbach führt zu längerem Stau
Am Freitagmorgen hat es auf der A3 in Richtung Frankfurt gekracht. In Höhe Linkenbach war ein Lkw mit Auflieger umgekippt.
Am Freitagmorgen hat es auf der A3 in Richtung Frankfurt gekracht. In Höhe Linkenbach war ein Lkw mit Auflieger umgekippt.
Stefan Puchner/dpa

Pendler sind am Freitagmorgen auf der A3 in Richtung Frankfurt aufgehalten worden. Ein umgekippter Lkw versperrte zwei von drei Fahrbahnen. Für die Dauer der Bergung entwickelte sich ein längerer Stau. Einige Verkehrsteilnehmer verursachten Chaos.

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Wer am Freitagmorgen auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs war, wurde zwischen Linkenbach und Urbach jäh ausgebremst. Denn dort war um 6.36 Uhr ein Lkw mit einem Siloanhänger umgekippt, der dann quer über den Fahrbahnen lag und vermeintlich Gefahrgut geladen hatte.
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