Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vielleicht ist dieses Sprichwort auch ein wenig sinnbildlich, wenn es um die Frage geht, was denn nun mit dem Niederhonnefelder Naturschwimmbad passiert, wenn die geplante Umgehung rund um Straßenhaus irgendwann einmal in die Tat umgesetzt wird.

Mitglieder des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Bürgerinitiative (BI) befürchten, dass nicht nur der Höllsbach unter der Umgehungsstraße leiden wird, sondern auch das Naturschwimmbad Niederhonnefeld, was in den Sommermonaten durch sein Wasser gespeist wird. Geplant ist der Neubau von zwei Regenrückhaltebecken und die Erweiterung eines bestehenden Beckens, deren Überlauf in den Häßbach und den Höllsbach fließen soll. „Ob das denn alles so gereinigt wird, das ist dann eine andere Frage“, sagt Herbert Krobb, Vorsitzender der BI „Zukunft für Straßenhaus“. „Und der Bau der Rückhaltebecken verstößt gleich gegen mehrere Vorschriften aus dem Raumordnungsverfahren.“

Ortsbürgermeister sieht keine Gefahr

Doch von der Gegenseite kommt da direkt schon Entwarnung. „Es ist doch nicht so, dass das Abwasser ungefiltert in den Höllsbach und dann ungefiltert ins Bad fließt“, sieht Holger Drees, Ortsbürgermeister aus Straßenhaus, erst einmal kein großes Risiko für die Verunreinigung des Wassers. „Klar, die Gefahr besteht, aber die ist sehr, sehr gering.“ So ähnlich sieht es dann auch seine Vorgängerin als Ortsbürgermeisterin, Birgit Haas aus Straßenhaus: „Das Wasser mit dem Reifenabrieb fließt zuerst in eines der mehreren Rückhaltebecken und wird da bereits gereinigt. Sollten diese Becken überlaufen und das Wasser des Höllsbaches ins Bad fließen, dann sorgt dort eine neue Filteranlage noch einmal für die Aufbereitung des Wassers.“ Eine eventuelle Schließung des Bades wird von niemandem in Betracht gezogen. „Das ist doch eines der Herzstücke der Gemeinde“, fügt Birgit Haas hinzu.

i Naturschwimmbad Niederhonnefeld Das Naturschwimmbad Niederhonnefeld liegt idyllisch und ist eines der Herzstücke der Gemeinde. Jörg Niebergall

„Wir haben da keine Angst, dass da Probleme auftreten könnten“, sagt Volker Reinhard, gemeinsam mit Marion Mendel und Andreas Nikles Betreiber des Schwimmbadskiosks und Mitbegründer des Fördervereins Naturschwimmbad Niederhonnefeld. „Dass da das Wasser ins Bad abgeleitet wird, ist ja nur der Extremfall.“

Ähnlich sieht es auch Andreas Nikles, ebenfalls Mitglied im Förderverein des Bades, aus Straßenhaus. „Ich glaube nicht, dass der Bau der Umgehung einen so großen Einfluss auf das Naturschwimmbad hat“, sagt Nikles. „Klar, haben wir uns Gedanken gemacht, aber ob wirklich solch große Wassermengen zu erwarten sind? Und schließlich filtern die Pumpen am Becken das Wasser ja dann auch nochmals.“

Kritik und Bedenken vom Vorstand

Aber es kommt auch Kritik vonseiten des Förderverein-Vorstandes. „Für Rückstände wie Rohöl oder Reifenabrieb ist diese Filteranlage im Schwimmbad nicht konzipiert“, sagt Walter Neitzert, Zweiter Vorsitzender und Mitgründer des Vereins. „Die Anlage ist eigentlich dafür gedacht, die Wasserqualität des Bades zu verbessern, wenn zum Beispiel die Trübung sehr stark ist. Aber Öle, Fette, kleinste Reifenteile, das geht gar nicht.“ Neitzert, der beruflich als Wassermeister bei der VG Rengsdorf-Waldbreitbach arbeitet, sieht auch die Funktion des Rückhaltebeckens bezüglich des Schwimmbades kritisch. „Wenn das Rückhaltebecken wieder entleert wird, dann fließt das Wasser ja in die Bäche, zwar kontrolliert und zwei Stunden später, aber die Belastung ist immer noch da. Und ich kenne kein Schwimmbad, was dieses verunreinigte Wasser dann mit einer Filteranlage komplett sauber bekommt.“

Und da kommt dann auch wieder das eingangs erwähnten Sprichworts ins Spiel, das ja so viel bedeutet wie, als man es sich manchmal viel schlimmer vorstellt, als dann letztendlich wird. Oft erscheinen Probleme oder schlechte Nachrichten anfangs schlimmer, als sie tatsächlich sind. Man möchte Menschen beruhigen, wenn sie sich über eine Situation zu viele Sorgen machen. Schwimmbadbetreiber und viele Gäste sehen das zumindest ähnlich, anders allerdings die BI und der BUND.