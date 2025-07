Am Montagmorgen ist die Neuwieder Feuerwehr zu einem Brand in den Stadtteil Rodenbach gerufen worden. Zum Glück kamen keine Personen zu schaden. Offen war bislang, warum das Feuer ausgebrochen ist.

Eine umgefallene Kerze war wohl die Ursache für den Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus „In der Tonnenwiese“ in Neuwied-Rodenbach am Montag. Das erfuhr unsere Zeitung auf Nachfrage bei der Polizei Neuwied.

In der betroffenen Wohnung war eine Matratze im Schlafzimmer in Flammen aufgegangen. Die Löschzüge aus Neuwied, Irlich und Niederbieber-Segendorf waren schnell zur Stelle und brachten das sich ausbreitende Feuer unter Kontrolle. Die Matratzen wurden aus dem Zimmer über den angeschlossenen Balkon entfernt, und der Brand war schon wenig später gelöscht.

Das DRK versorgte die Mieter der Wohnung. Dabei gab es aber keine Anzeichen von Verletzungen. Da das Apartment in dem Fünffamilienhaus erst einmal unbewohnbar ist, kamen die drei Personen vorläufig bei Verwandten beziehungsweise Bekannten unter. Die Polizei hat den Fall mittlerweile an die Kriminalpolizei weitergegeben. Wann die Mieter wieder einziehen können, stand gestern noch nicht fest.