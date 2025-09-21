Um zukunftsfähig zu sein und zu bleiben, bewegt sich viel in der katholischen Kirche, auch im Raum Neuwied. Die zweite Synodalversammlung zeigte viel Positives – und mit dem Trierer Bischof Stephan Ackermann einen prominenten Gast.
Lesezeit 2 Minuten
Schon seit einigen Jahren arbeitet die katholische Kirche daran, ihre Strukturen den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Zum zweiten Mal fand in diesem Zusammenhang jetzt eine Synodalversammlung statt, zu der rund 150 Katholikinnen und Katholiken aus dem pastoralen Raum Neuwied in die Landesblindenschule in Feldkirchen kamen.