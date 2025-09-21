Synodalversammlung in Neuwied Umbrüche in Kirche tragen gläubige Katholiken gemeinsam Rainer Claaßen 21.09.2025, 11:00 Uhr

i Bischof Stephan Ackermann erläuterte die aktuellen Entwicklungen in der katholischen Kirche bei der Synodalversammlung in Feldkirchen. Regina Schmitz

Um zukunftsfähig zu sein und zu bleiben, bewegt sich viel in der katholischen Kirche, auch im Raum Neuwied. Die zweite Synodalversammlung zeigte viel Positives – und mit dem Trierer Bischof Stephan Ackermann einen prominenten Gast.

Schon seit einigen Jahren arbeitet die katholische Kirche daran, ihre Strukturen den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Zum zweiten Mal fand in diesem Zusammenhang jetzt eine Synodalversammlung statt, zu der rund 150 Katholikinnen und Katholiken aus dem pastoralen Raum Neuwied in die Landesblindenschule in Feldkirchen kamen.







