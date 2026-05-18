495 Marathons am Stück laufen Ultraläuferin Joyce Hübner passiert den Rhein bei Linz Jörg Niebergall 18.05.2026, 06:00 Uhr

i Ultraläuferin Joyce Hübner (links), wird am Linzer Rheinufer von Anke Lay (Mitte, gelb-weißes Trikot) und Wolfgang Bernath (vorn rechts) begleitet. Jörg Niebergall

Wer kann sich vorstellen, an 495 aufeinander folgenden Tagen einen Marathon zu laufen? Joyce Hübner auf jeden Fall, denn die Ultraläuferin machten gegenwärtig genau das. Jetzt kam sie auch durch den Kreis Neuwied, wo sie heimische Läufer begleiteten.

Warum ist es am Rhein zu schön? Wenn Ultraläuferin Joyce Hübner („Städtetrip“) ihre 495 täglich aufeinanderfolgenden Marathons absolviert, dann darf auch eine Rheinetappe von Scheuren über Linz, Leubsdorf und Bad Hönningen bis hin nach Gelsdorf nicht fehlen.







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