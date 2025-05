„Kolo“ heißt der neue ukrainisch-deutsche Verein, der jetzt in Neuwied gegründet wurde. Er will einen Ort der Begegnung schaffen.

Nach monatelanger Vorbereitung, intensiven Gesprächen und dem Wunsch, ein Zeichen für interkulturelle Verständigung zu setzen, war es nun so weit: Der ukrainisch-deutsche Verein „Kolo“ hat im Amalie-Raiffeisen-Saal in Neuwied seine Gründung gefeiert. Auf dem Programm standen die Vorstellung des Vereins, musikalische Beiträge, Ausstellungen, interessante Gäste und die Möglichkeit zum Kennenlernen.

„Kolo“ wurde gegründet, um einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sich begegnen – gleichberechtigt, mit Offenheit und Respekt. Ein Ort, an dem man zuhört und voneinander lernt. Der Name trägt eine symbolische Bedeutung: „Kolo“ ist das ukrainische Wort für Kreis – ein Sinnbild für Gemeinschaft, Bewegung, Veränderung und Zusammenhalt. „Kolo“ steht in der ukrainischen Kultur für den ewigen Kreislauf des Lebens, für die Verbundenheit, für das Miteinander über Generationen und Grenzen hinweg.