Hausbesitzer in Rederscheid sind sauer, weil der Strom aus ihren PV-Anlagen immer wieder dafür sorgt, dass Wechselrichter beschädigt werden. Die Syna bedauert, dass vereinzelt Einspeisungen erst nach einem Netzausbau möglich sind.

Windhagen. So hatten sich die Allmons aus Windhagen die Energiewende eigentlich nicht vorgestellt. Die junge Familie hat in Windhagen gerade ein neues Haus im Neubaugebiet in der Straße „Im Eichenbüsch“ bezogen. Etwa 25 neue Häuser stehen dort. Die meisten haben Photovoltaikanlagen auf dem Dach, mit denen sie grünen Strom produzieren. Was die Haushalte nicht verbrauchen, wird eingespeist. Klingt simpel, ist es „Im Eichenbüsch“ aber nicht.

„An sonnenreichen Tagen kommt es durch die hohe Einspeisung regelmäßig zu Überspannungen im Netz. Aber, wenn die Netzkapazität überschritten wird, müssen Wind- und Solaranlagen abgeschaltet werden, was zu Energieverlusten führt. Im Verlauf von sieben Tagen wurden allein in meinem Haus drei Überschreitungen festgestellt. Zuletzt wurden Werte von bis zu 258 Volt gemessen. Ich habe bei den Nachbarn eine kleine Umfrage gestartet. Die Rückmeldungen ergaben, dass auch dort bereits vier Wechselrichter sowie ein Smarthome-Relais und zwei Batteriemodule beschädigt und getauscht wurden“, erläutert Philipp Allmon die Probleme, mit denen sich nicht nur er, sondern auch die anderen Photovoltaikanlagenbesitzer herumschlagen müssen.

Sicherungen fliegen raus

Noch konnten, so Allmon, die umfangreichen Garantiebedingungen der Hersteller genutzt werden, um die Schäden zu regulieren. „In regelmäßigen Abständen kommt es zu auslösenden Sicherungen und Abschaltungen der Wechselrichter, was zu erheblichen Einschränkungen und finanziellen Schäden führt“, ärgert er sich. Allein der Tausch eines Wechselrichters würde schnell mit mehr als 1000 Euro zu Buche schlagen, dazu kämen Ertragsverluste durch nicht eingespeisten Strom und Zusatzkosten für Elektriker und Ersatzteile. Zwischenzeitlich hat er sich, mit Rückendeckung der anderen Betroffenen, mit der Syna in Verbindung gesetzt und um Abhilfe gebeten. „Wir erwarten eine technische Netzverstärkung, damit die Überspannungen künftig vermieden werden. Außerdem wünschen wir uns eine rasche Umsetzung und eine enge Abstimmung mit der Gemeinde, um Kosten und Aufwand gering zu halten, insbesondere im Zuge der anstehenden Straßenarbeiten“, sagt er.

Das Überspannungsproblem ist Thema bei der Ratssitzung

Das Problem ist auch in der Politik angekommen. Für die kommende Ratssitzung, am Donnerstag, 4. September 19 Uhr, in Windhagen, hat die CDU das Thema per Anfrage auf die Tagesordnung gehoben. Die CDU bemängelt, „dass eine Stromeinspeisung von PV-Anlagen teilweise nicht oder nur begrenzt möglich ist, da die Kapazitäten des Netzes nicht ausreichend“ scheinen. „Nach unserem Kenntnisstand wurde bereits ein weiteres Kabel mit größerem Durchmesser bis zur Rederscheider Str. 52 verlegt, das an die Übergabestelle (Transformator) angeschlossen werden muss. Dazu ist es aber erforderlich, die letzte Meile bis zum Übergabepunkt inklusive der notwendigen Erdarbeiten fertigzustellen“, so die CDU in ihrer Anfrage. Sie hat die Gemeindeleitung gebeten, sich beim Netzbetreiber über Lösungsansätze und zeitliche Planungen zu informieren und Vertreter der Syna zur Sitzung einzuladen, um über die Sachlage zu informieren. Außerdem soll beraten werden, ob es seitens der Ortsgemeinde Möglichkeiten gibt, den Netzausbau zu beschleunigen.

Syna investiert

Schon im Vorfeld zur Sitzung hat die Syna eine kurze Stellungnahme Richtung Gemeinde abgegeben. „Die Themen erneuerbare Energien, Elektromobilität und Wärmeversorgung wirken sich alle parallel auf die Stromnetzinfrastruktur aus. Im Schnitt erhält die Syna jeden Monat 1.500 neue Anträge für den Anschluss von EEG-Anlagen, wodurch ständig Anpassungen notwendig sind. Alle Maßnahmen müssen jedoch im Vorfeld geplant und vorbereitet werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Sollte, wie in Windhagen, durch EEG-Anlagen zu viel Energie ins örtliche Stromnetz eingespeist werden, könnten verschiedene Sicherungsmechanismen entsprechend reagieren und es würde zu einer Versorgungsunterbrechung kommen“, erläuterte das Versorgungsunternehmen, das darauf hinweist, das die für diesen Versorgungsbereich zuständige Ortsnetzstation bereits bei den weiteren Planungen für die kommenden Jahre berücksichtigt wurde.

„Derzeit sind die Kollegen dabei, die in der vergangenen Energiekommissionssitzung vorgestellten elf digitalen Ortsnetzstationen mit einem Gesamtvolumen von rund 3,2 Mio. Euro im Stromnetz der VG Asbach zu integrieren“, erläutert das Unternehmen. Allerdings unterlägen die Anforderungen an das Stromnetz einem täglichen Wandel, mit der Folge, „dass unterjährig neue Maßnahmen im Stromnetz entstehen“. Man setze alles daran EEG-Anlagen möglichst zeitnah und netzverträglich an die Stromnetze anzuschließen. „Allerdings müssen wir auch mal vereinzelt Anfragen zur Netzeinspeisung dahingehend beantworten, dass eine Einspeisung erst nach einem Netzausbau möglich ist“, so die Syna.