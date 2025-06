Nachdem erst am Dienstagabend auf der A3 bei Windhagen ein Autofahrer tödlich verunglückt ist, hat sich am Mittwochabend auch bei Oberdreis ein tragisches Unfallgeschehen abgespielt.

Ein 21-jähriger Insasse eines mit vier Personen besetzten Autos ist bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Landesstraße 265 bei Oberdreis tödlich verunglückt. Der Fahrer und zwei weitere Insassen zogen sich schwere Verletzungen zu. Das teilte die Polizei in Altenkirchen am späten Mittwochabend mit.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, war das Fahrzeug kurz nach 19 Uhr von Oberdreis-Lautzert nach Steimel unterwegs, als der 22 Jahre alte Fahrer auf einem geraden Streckenabschnitt zum Überholen ansetzte. Auf der laut Polizei regennassen Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Drei Personen mit schweren Verletzungen

Bei dem Unfall wurde ein auf der Rückbank sitzender 21 Jahre alter Mann tödlich verletzt. Der Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter zwischen 20 und 22 Jahren zogen sich schwere Verletzungen zu und seien teils mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden, heißt es weiter. Die L265 musste aufgrund des Unfallgeschehens für mehrere Stunden voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.

Wie unsere Zeitung am Donnerstag auf Nachfrage von den Beamten in Altenkirchen erfuhr, sind die Verletzten inzwischen außer Lebensgefahr. Sobald es bei Unfällen zu Verletzten gekommen ist, übernimmt üblicherweise die Staatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen, teilt die Polizei weiter mit. Das trifft unter anderem auf die Ermittlungen nach der Unfallursache zu. Dabei wird unter anderem zu klären sein, ob der Fahrer mit zu hohem Tempo angesichts der Witterungsverhältnisse unterwegs war.

Feuerwehr war auch im Einsatz

Wie der Puderbacher Wehrleiter Alexander Neuer auf Nachfrage informiert, sind auch die Löschzüge Puderbach und Oberdreis wegen des Unfalls alarmiert worden. „Unsere Einsatzkräfte haben die Landesstraße abgesperrt, halfen bei der Erstversorgung der Verletzten und haben die Unfallstelle ausgeleuchtet“, sagt Neuer.