Ständig sollen Schüler zu spät kommen, weil ihre Busse hoffnungslos überfüllt sind. Das berichtet ein Vater aus Melsbach, dessen Tochter in Neuwied zur Schule geht. Er fordert vom Kreis, die Kapazitäten zu erhöhen – oder eine andere Lösung zu finden.
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Wer kennt es nicht: Kurz vor Schulbeginn platzen die Busse aus allen Nähten, weil sich noch Dutzende Schüler hereinquetschen wollen. Im Kreis Neuwied soll die Situation aber so dramatisch sein, dass die Schüler regelmäßig zu spät kommen würden. Das berichtet uns Jörg Einig aus Melsbach, dessen Tochter eine Schule in Neuwied besucht.