Überfüllte Altkleidercontainer machen in Neuwied Ärger

An vielen Orten in Neuwied haben sich in den letzten Wochen die gefüllten Tüten vor den Altkleidercontainern getürmt. Mittlerweile hat das DRK für Abhilfe gesorgt - aber warum kam es überhaupt zu dem Problem?