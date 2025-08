Der Coveris-Standort in Neuwied ist in Aufruhr: Wie geht es weiter bei dem Verpackungshersteller? Nach einer Mitarbeiterinformation am Freitagmittag hatte ein Betriebsratsmitglied unserer Zeitung mitgeteilt, dass das Werk zum Jahresende schließt und die Produktion komplett an einen Coveris-Standort in Ungarn verlagert wird. Das Unternehmen teilt aber jetzt mit: Noch ist dies noch nicht endgültig entschieden.

Die Zahlen sind schlecht

„Die Verlagerung ist noch nicht entschieden“, sagt Barbara Sternig, Sprecherin der Coveris Group, im Gespräch. Den Betriebsrat und später die Mitarbeiter habe man am Freitag darüber informiert, dass dieser Schritt im Raum steht, jetzt begännen die Verhandlungen dazu mit dem Betriebsrat. In der Regel dauerten diese mehrere Wochen, eineinhalb Monate seien denkbar. Danach wisse man mehr.

Auch eine Verlagerung der Produktion nach Ungarn stehe nicht fest, einer der deutschen Standorte sei ebenfalls denkbar. Insgesamt hat die Coveris-Group 28 Werke in der Gruppe.

Am Ende der Verhandlungen könne als Ergebnis auch stehen, dass der Standort Neuwied erhalten bleibt. „Aber man muss realistisch die Zahlen sehen“, so Sternig. Und die sind schlecht: Die Restrukturierung, bei der seit dem vergangenen Jahr rund 100 Mitarbeiter freiwillig das Unternehmen verlassen haben, habe keine nachhaltige Verbesserung gebracht, ebenso wenig wie die 12 Millionen Euro, die in den vergangenen Jahren in Neuwied investiert wurden.

Der Standort schreibe weiterhin erhebliche monatliche Verluste, so die Sprecherin. „In der Branche ist es zurzeit generell nicht einfach“, sagt Sternig. Eine Entscheidung wie jetzt in Neuwied steht aber an keinem der anderen Coveris-Standorte an. „Hier ist es sehr schwierig“, erklärt sie, der Standort habe sich schon sehr lange negativ entwickelt. In Neuwied geht es um rund 100 Arbeitsplätze.