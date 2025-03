Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen ist am Dienstag, 25. März, Thema bei einem Runden Tisch in Mainz. Die Beteiligten wollen sich einigen, wie ein Weiterbetrieb im Sinne der Menschen möglich ist.

Die Zukunft des insolventen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen ist am Dienstag auch im Gesundheitsministerium in Mainz Thema. Moderiert von Staatssekretärin Nicole Steingaß, sitzen bei dem Runden Tisch der Träger, der Insolvenzverwalter sowie die Landräte Achim Hallerbach (Neuwied) und Cornelia Weigand (Ahrweiler), die Bürgermeister der Städte Linz und Remagen sowie der Verbandsgemeinde Linz zusammen.

Grundsätzlich ist erst einmal wichtig, dass die Fortführung des Betriebes und damit die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung vorerst gesichert ist. Das teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Das heißt konkret: Der Betrieb der Krankenhäuser in Linz und in Remagen, die zu dem Verbundkrankenhaus gehören, geht während des Insolvenzverfahrens ganz normal weiter.

Ziel: Medizinische Versorgung erhalten

Bei dem Runden Tisch soll die neue Situation vor Ort erörtert werden, und man will sich darauf verständigen, dass alle Beteiligten „im Sinne der Menschen Hand in Hand arbeiten wollen, damit die medizinische Versorgung auch weiterhin auf hohem Niveau erhalten bleibt“, heißt es aus Mainz. Sollte es weiteren Gesprächsbedarf über den jetzigen Termin hinaus geben, könne es einen weiteren Runden Tisch geben.

In einer ersten Reaktion nach Bekanntwerden der Insolvenz hatte Gesundheitsminister Clemens Hoch vor allem für das betroffene Franziskus-Krankenhaus in Linz Hoffnung gemacht: „Wir glauben an den Erhalt des Standortes Linz, denn wir haben dort viel investiert. Und wir wollen dort auch 2025 investieren, denn der Standort ist wichtig für die Versorgung des Landkreises Neuwied.“

Das Krankenhaus in Remagen hingegen nennt der Minister nicht explizit, es heißt lediglich: „Wir sehen an beiden Standorten gute Möglichkeiten in der Weiterentwicklung des medizinischen Angebots.“

Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hatte am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung erklärt, man habe beim Amtsgericht Ahrweiler Insolvenz angemeldet. Es handelt sich um einen Antrag auf Durchführung eines Schutzschirmverfahrens. Davon betroffen sind den Angaben nach auch die Maria Stern MVZ Remagen GmbH und die HL Service-Gesellschaft Remagen mbH. Ziel der Verfahren sei es, das Verbundkrankenhaus mit den Standorten Franziskus-Krankenhaus Linz und dem Krankenhaus Maria Stern Remagen sowie die angrenzenden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und die für die Reinigung zuständige Servicegesellschaft bei laufendem Betrieb wirtschaftlich neu auszurichten.

Während das Verfahren läuft, soll sich für Patienten und Mitarbeiter nichts ändern, so das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen. „Der medizinische Betrieb läuft vollumfänglich und unverändert weiter. Bereits vereinbarte Termine für ambulante und stationäre Behandlungen sowie Therapien finden wie gewohnt statt. Neue Terminvereinbarungen sind nach wie vor möglich“, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach sind auch die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter gesichert. Sie werden während der Verfahren von der Bundesagentur für Arbeit übernommen.