Große Turnschau zieht viele an TV Rheinbrohl geht mit Gästen auf sportliche Zeitreise Jörg Niebergall 23.11.2026, 14:00 Uhr

i Das war schon perfekt, was der Nachwuchs auf dem Schwebebalken zeigte. Jörg Niebergall

Die große Turnschau in Rheinbrohl zieht seit Jahren viel Publikum an. Auch dieses Mal zeigten Minis und erfahrenere Sportler des TV Rheinbrohl unter dem Motto „Zeitreise“, was sie so alles drauf haben.

Dinosaurier in der Sporthalle, Piraten auf Beutezug und Astronauten auf dem Weg ins Weltall? Keine Sorge, in Rheinbrohl war am Sonntag nicht etwa die Zeitmaschine außer Kontrolle geraten. Der TV Rheinbrohl hatte zur großen Turnschau eingeladen und unter dem Motto „Zeitreise“ ein fantasievolles und sportliches Programm auf die Beine gestellt.







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