Schatz oder Schrott? TV-Promi schätzt in Neuwied den Wert privater Objekte Andreas Winkelmann 30.09.2025, 15:00 Uhr

i Christoph Bouillon (von links) konnte Gabriela Mrozik und Christian Rosenzweig neue Informationen zu Schmuckstücken und einem alten Buch geben. Andreas Winkelmann

Beinahe jeder hat in seinem Haushalt Gegenstände, von denen er glaubt, dass sie wertvoll sind. Doch woher weiß man, was sie wert sind? Auskunft dazu haben ausgewählte Besitzer von vermeintlichen Schätzen im Roentgen-Museum kostenlos erhalten.

Schatz oder Schrott? Das hängt bei alten Sachen zum Beispiel davon ab, ob sie original oder nachgemacht, gut erhalten oder nicht, häufig oder selten sind. Am Sonntag gab TV-Promi Christoph Bouillon („Kunst + Krempel“) im Roentgen-Museum in Neuwied von 11 bis 17 Uhr kostenlos Auskunft, ob ein mitgebrachtes Objekt wertvoll ist, oder was es überhaupt ist.







