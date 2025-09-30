Beinahe jeder hat in seinem Haushalt Gegenstände, von denen er glaubt, dass sie wertvoll sind. Doch woher weiß man, was sie wert sind? Auskunft dazu haben ausgewählte Besitzer von vermeintlichen Schätzen im Roentgen-Museum kostenlos erhalten.
Lesezeit 2 Minuten
Schatz oder Schrott? Das hängt bei alten Sachen zum Beispiel davon ab, ob sie original oder nachgemacht, gut erhalten oder nicht, häufig oder selten sind. Am Sonntag gab TV-Promi Christoph Bouillon („Kunst + Krempel“) im Roentgen-Museum in Neuwied von 11 bis 17 Uhr kostenlos Auskunft, ob ein mitgebrachtes Objekt wertvoll ist, oder was es überhaupt ist.