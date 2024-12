RZ-Adventskalender Tür 24: Geschenke-Flops – Frust unterm Christbaum 24.12.2024, 06:00 Uhr

i Unser Redakteur Daniel Dresen berichtet über enttäuschende Weihnachtsgeschenke. Gerald Matzka. picture alliance/dpa

Im RZ-Adventskalender berichten unsere Redakteure jeden Tag von ihren Erlebnissen in der Weihnachtszeit oder geben Tipps für besinnliche Festtage. Am 24. Dezember berichtet Daniel Dresen über Fehlgriffe beim Kauf von Weihnachtsgeschenken.

An Heiligabend hat jeder von uns schon diesen Moment erlebt, wenn beim Auspacken der Geschenke die Stimmung kippt. Aus Vorfreude, was sich wohl in dem Päckchen verbergen mag, wird bittere Enttäuschung, wenn sich nicht annähernd das darin befindet, was man sich gewünscht hatte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen