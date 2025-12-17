Tschüss, Gas: So heizt Neuwied in Zukunft

Die kürzlich fertiggestellte Kommunale Wärmeplanung in Neuwied soll Gebäudeeigentümern zeigen, wie auch in der Deichstadt der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen gelingen kann. So organisieren die Stadtwerke Neuwied einen fundamentalen Wandel.
Lesezeit 3 Minuten
Kürzlich hat die Stadt Neuwied in einer öffentlichen Veranstaltung ihre Kommunale Wärmeplanung vorgestellt. Zentrale Frage des Konzepts: Wie heizen die Neuwieder in Zukunft? Denn es ist schon jetzt klar, dass dies in einigen Jahren komplett anders aussehen wird als heute.