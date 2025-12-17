Kommunale Wärmeplanung Tschüss, Gas: So heizt Neuwied in Zukunft Rainer Claaßen 17.12.2025, 17:00 Uhr

i Zeugt auch von den Veränderungen bei der Energieversorgung: der ausrangierte Gasballon im Engerser Feld. Rainer Claaßen

Die kürzlich fertiggestellte Kommunale Wärmeplanung in Neuwied soll Gebäudeeigentümern zeigen, wie auch in der Deichstadt der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen gelingen kann. So organisieren die Stadtwerke Neuwied einen fundamentalen Wandel.

Kürzlich hat die Stadt Neuwied in einer öffentlichen Veranstaltung ihre Kommunale Wärmeplanung vorgestellt. Zentrale Frage des Konzepts: Wie heizen die Neuwieder in Zukunft? Denn es ist schon jetzt klar, dass dies in einigen Jahren komplett anders aussehen wird als heute.







