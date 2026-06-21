Kultur in Abtei Rommersdorf Trotz Widrigkeiten Festspiele erfolgreich gestartet Jörg Niebergall 21.06.2026, 14:30 Uhr

i Andreas Kümmert war das "Geburtstagsgeschenk" für die Bluesfreunde Neuwied. Jörg Niebergall

Alles war für einen guten Start der Rommersdorf-Festspiele vorbereitet. Doch dann kam am Freitagabend das Unwetter und mit ihm die Absage der Komödie „Liebe alla Woody“. Das am Samstag geplante Konzert fand kurzfristig in der Abteikirche statt.

Der Auftakt der Rommersdorf-Festspiele 2026 hat unter keinem guten Stern gestanden. Gleich mehrere unvorhersehbare Ereignisse sorgten dafür, dass die Veranstalter kurzfristig umplanen mussten. Zunächst machte das Wetter den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung, anschließend führte die Verletzung von Schauspieler und Theatermacher Boris Weber zu weiteren Änderungen im Programm.







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