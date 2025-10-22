Unsicherheit in VG Puderbach Trotz Verfahren: Schür wird zum Bürgermeister ernannt 22.10.2025, 15:00 Uhr

i Volker Mendel (links) wird Sven Schür am 18. Dezember 2025 als Puderbachs neuen VG-Bürgermeister und damit seinen Nachfolger einführen. Lars Tenorth

Die Bürgermeisterwahl in der VG Puderbach wurde angefochten. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht Koblenz wurde noch nicht bestimmt. Aber fest steht nun: Sven Schür wird trotzdem am 18. Dezember zum VG-Bürgermeister ernannt.

Sven Schür möchte Klarheit schaffen. Proaktiv hat sich der Sieger der Stichwahl an unsere Zeitung gewandt mit folgender Information: Er wird am 18. Dezember zum Puderbacher VG-Bürgermeister ernannt und am 1. Januar 2026 sein Amt antreten. Auf Anfrage bestätigt dies auch der amtierende Puderbacher VG-Bürgermeister Volker Mendel.







Artikel teilen

Artikel teilen