Die Bürgermeisterwahl in der VG Puderbach wurde angefochten. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht Koblenz wurde noch nicht bestimmt. Aber fest steht nun: Sven Schür wird trotzdem am 18. Dezember zum VG-Bürgermeister ernannt.
Sven Schür möchte Klarheit schaffen. Proaktiv hat sich der Sieger der Stichwahl an unsere Zeitung gewandt mit folgender Information: Er wird am 18. Dezember zum Puderbacher VG-Bürgermeister ernannt und am 1. Januar 2026 sein Amt antreten. Auf Anfrage bestätigt dies auch der amtierende Puderbacher VG-Bürgermeister Volker Mendel.