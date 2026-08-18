Hitze belastet Reben am Rhein
Trockenheit fordert Winzer im Kreis Neuwied heraus
Viola Keune baut mit ihrem Mann Karsten auch wieder Rotwein in Rheinbreitbach an.
Viola Keune baut mit ihrem Mann Karsten auch wieder Rotwein in Rheinbreitbach an.
Andreas Winkelmann

Dürre bringt Reben im Kreis Neuwied in Not: Alte Wurzeln trotzen, junge Triebe leiden. Winzer setzen auf Tropfbewässerung, Mulch und überraschende Maßnahmen. Reicht das fürs Gelingen der Lese?

Lesezeit 4 Minuten
Wein braucht zum Gedeihen viel Sonne und Wärme, die gibt es in diesem Jahr reichlich. Doch die Trockenheit macht ihm zu schaffen. „Alter schützt vor Trockenheit“: So lässt sich ein Aspekt zusammenfassen, den alle Winzer nennen, die unsere Zeitung zu ihrer Einschätzung zur derzeitigen Hitze und Trockenheit sowie deren Auswirkungen auf den Weinbau befragt hat.
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