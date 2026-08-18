Dürre bringt Reben im Kreis Neuwied in Not: Alte Wurzeln trotzen, junge Triebe leiden. Winzer setzen auf Tropfbewässerung, Mulch und überraschende Maßnahmen. Reicht das fürs Gelingen der Lese?
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Wein braucht zum Gedeihen viel Sonne und Wärme, die gibt es in diesem Jahr reichlich. Doch die Trockenheit macht ihm zu schaffen. „Alter schützt vor Trockenheit“: So lässt sich ein Aspekt zusammenfassen, den alle Winzer nennen, die unsere Zeitung zu ihrer Einschätzung zur derzeitigen Hitze und Trockenheit sowie deren Auswirkungen auf den Weinbau befragt hat.