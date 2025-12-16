Versorgungssicherheit im Blick Trinkwasser wird für Neuwieder im nächsten Jahr teurer Ralf Grün 16.12.2025, 17:00 Uhr

Die Kunden des Neuwieder Kreiswasserwerkes müssen 2026 mehr zahlen.

Das Kreiswasserwerk Neuwied investiert jedes Jahr ins Wassertransportsystem. Nun werden aber zusätzliche Millionen fällig, um eine Notversorgung mit dem Kreis Altenkirchen auf den Weg bringen zu können. Das wirkt sich auch auf die Wasserpreise aus.

Sich für „multiple Krisen“ zu wappnen, gewinnt für Kommunen wie den Kreis Neuwied weiter an Bedeutung. Aktuellstes Beispiel ist die Trinkwasserversorgung. Landrat Achim Hallerbach (CDU) sprach in der jüngsten Kreistagssitzung von möglichen Havarien auf dem Rhein oder in einer am Rhein liegenden Industrieanlage oder gar einem biochemischen Angriff auf den Rhein oder das Engerser Feld, die existenziell für die Trinkwassergewinnung sind.







