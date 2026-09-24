Wahl am 8. November 
Trielle um Bürgermeisteramt in VG Unkel und in Erpel
Am 8. November wird in der Verbandsgemeinde Unkel ein neuer Bürgermeister gewählt. Zeitgleich dürfen die Menschen in der Ortsgem
Am 8. November wird in der Verbandsgemeinde Unkel ein neuer Bürgermeister gewählt. Zeitgleich dürfen die Menschen in der Ortsgemeinde Erpel ihre Stimme für einen neuen Ortsbürgermeister abgeben. (Symbolbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. picture alliance/dpa

In der Verbandsgemeinde Unkel steht am 8. November ein Wahlsonntag an. Denn es wird sowohl ein neuer Bürgermeister für die VG gesucht als auch ein neuer Ortsbürgermeister in Erpel. Jeweils drei Kandidaten gehen ins Rennen um Wählerstimmen.

Lesezeit 1 Minute
In der Verbandsgemeinde (VG) Unkel stehen am Sonntag, 8. November, zwei vorgezogene Neuwahlen an. Es werden die Nachfolger für den Unkeler VG-Bürgermeister Karsten Fehr und den Erpeler Ortsbürgermeister Günter Hirzmann gesucht. Der Wahlausschuss der VG Unkel hat nun für die Wahl eines neuen VG-Chefs die drei bereits bekannten
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren