Wahl am 8. November Trielle um Bürgermeisteramt in VG Unkel und in Erpel Daniel Dresen 24.09.2026, 15:00 Uhr

i Am 8. November wird in der Verbandsgemeinde Unkel ein neuer Bürgermeister gewählt. Zeitgleich dürfen die Menschen in der Ortsgemeinde Erpel ihre Stimme für einen neuen Ortsbürgermeister abgeben. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert. picture alliance/dpa

In der Verbandsgemeinde Unkel steht am 8. November ein Wahlsonntag an. Denn es wird sowohl ein neuer Bürgermeister für die VG gesucht als auch ein neuer Ortsbürgermeister in Erpel. Jeweils drei Kandidaten gehen ins Rennen um Wählerstimmen.

In der Verbandsgemeinde (VG) Unkel stehen am Sonntag, 8. November, zwei vorgezogene Neuwahlen an. Es werden die Nachfolger für den Unkeler VG-Bürgermeister Karsten Fehr und den Erpeler Ortsbürgermeister Günter Hirzmann gesucht. Der Wahlausschuss der VG Unkel hat nun für die Wahl eines neuen VG-Chefs die drei bereits bekannten







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