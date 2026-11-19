Studio erweitert Angebot Trendsport Hyrox wird derzeit nur in Neuwied angeboten Jörg Niebergall 19.11.2026, 18:30 Uhr

i Gary Hines und Alessa Stuber stehen im Medicon als Hyrox-Trainer zur Verfügung. Jörg Niebergall

Hyrox ist eine schweißtreibende Mischung aus Laufen, Rudern und Schlittenarbeit. Kreisweit bietet derzeit nur das Neuwieder Medicon den Trendsport an, ein eigener Trainingsbereich entsteht. Ein anspruchsvoller Sport – und nichts für Gemütliche.

Wer glaubt, dass Joggen und Hanteltraining schon anstrengend genug sind, hat vermutlich noch nie Hyrox ausprobiert. Da wird gelaufen, gerudert, geschoben und gezogen, bis die Muskeln brennen und die Puste knapp wird. Und das Erstaunliche: Die Teilnehmer machen das freiwillig.







Artikel teilen

Artikel teilen