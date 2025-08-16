Kirchenaustritte sind weiter auf einem hohen Niveau, dennoch bleibt das Bedürfnis nach Zeremonien für viele Menschen hoch. Dieses erfüllen Kinderwillkommensfeste, auf die sich Regine Heym aus Hardert spezialisiert hat.

Ein neuer Trend gewinnt zunehmend an Bedeutung: das Kinderwillkommensfest. Dabei handelt es sich um eine feierliche Zeremonie zur Begrüßung eines neugeborenen Kindes im Kreise von Familie und Freunden als Alternative oder Ergänzung zur kirchlichen Taufe. Ursprünglich stammt dieser Brauch aus dem angloamerikanischen Raum, etwa in Form der Naming Ceremonies in Großbritannien oder des Baby Welcoming in den USA. Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern erfreut sich diese weltliche Form der Willkommensfeier wachsender Beliebtheit insbesondere bei Eltern, die keiner Kirche angehören oder sich eine individuelle Zeremonie wünschen.

Die freie Rednerin Regine Heym begleitet solche Kinderwillkommensfeste professionell und unterstützt Eltern bei der Planung und Gestaltung der Zeremonie. „Das ist alles sehr individuell“, erklärt Heym. In der Regel dauert die Feier etwa 30 Minuten. Inhalt und Ablauf legen die Eltern gemeinsam mit ihr fest. Wie bei einer Taufe sind meist enge Verwandte und Freunde anwesend. Heym, die eine Ausbildung zur freien Rednerin absolviert hat, gestaltet die Zeremonie in enger Abstimmung mit den Eltern. Häufig werden symbolische Handlungen integriert. Oft wird im Rahmen eines Kinderwillkommensfestes auch ein Baum gepflanzt oder die Gäste schreiben dem Kind persönliche Wünsche für dessen Zukunft auf. Diese werden gesammelt und erst an dessen 18. Geburtstag geöffnet.

„W as Teil der Zeremonie wird, entscheiden allein die Eltern.“

Regine Heym über die Planung eines Fests

Im Mittelpunkt der Zeremonie stehen stets das Kind und sein Wohlergehen. „Wenn ein Kind gewickelt werden muss oder plötzlich zu weinen beginnt, bleibt alles ganz entspannt, dann wartet man einfach“, sagt Heym. Zu Beginn der Zeremonie wird häufig ein gemeinsames Lied gesungen. In der Rede kann individuell auf die Kennenlerngeschichte der Eltern, die Geburt oder auf die Veränderungen im Leben der Familie seit der Ankunft des Kindes eingegangen werden. „Das sind natürlich alles nur Vorschläge, was Teil der Zeremonie wird, entscheiden allein die Eltern“, betont Heym. Viele nutzen die Gelegenheit, um ein persönliches Elternversprechen abzugeben, in dem sie formulieren, was sie ihrem Kind mit auf den Weg geben möchten. Auch die Bedeutung des Namens oder die besonderen Eigenschaften des Kindes können in den Mittelpunkt gestellt werden.

Bedürfnis nach Zeremonien ist groß

Die Kinder sind bei der Feier in der Regel zwischen sechs Monaten und eineinhalb Jahren alt. Häufig finden die Zeremonien im Sommer im eigenen Garten statt. Regine Heym ist überzeugt, dass dieser Trend weiter wachsen wird: „Die Zahl der Kirchenaustritte steigt. Gleichzeitig bleibt das Bedürfnis nach Zeremonien, besonders bei einschneidenden Lebensereignissen wie einer Geburt.“ Sie empfindet ihre Arbeit als sehr erfüllend: „Ich freue mich, wenn ich im Landkreis Neuwied Kinderwillkommensfeste begleiten darf. Es ist einfach wunderschön, weil jede Feier einzigartig ist. Ich liebe es, in die Welt der Familien einzutauchen und die Eltern näher kennenzulernen, dabei entstehen oft sehr tiefgründige Gespräche.“

Info: ﻿www.wortwertschatz.de