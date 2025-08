Bei gutem Wetter wird es am Sonntag, 10. August, wieder zahlreiche Autoenthusiasten, die alte Modelle lieben, nach Oberdreis verschlagen. Denn offiziell beginnt dann um 10 Uhr das Fahrzeugtreffen, das von dem Young- und Oldtimerfreunden Oberdreis organisiert wird. Viele alte Schmuckstücke werden zu bestaunen sein. Im Vorfeld der Veranstaltung erzählt der Erste Vorsitzende des Vereins, Peter Reusch, die Geschichte seines restaurierten BMWs 318, der in einem desolaten Zustand war. Sein Stelllvertreter Jürgen Heller erklärt dagegen seine Faszination für den Wartburg 311, einen DDR-Oldtimer. Dieser wurde von 1955 bis 1965 im Automobilwerk Eisenach hergestellt.

Der Autokauf als eine Kurzschlussreaktion

i So sieht der BMW 318 von innen aus. Lars Tenorth

Die Entdeckung des BMW 318, Baujahr 1977 und 98 PS, kam für Peter Reusch unerwartet. Ursprünglich wollte er nur mit einem Kumpel zu dessen ehemaliger Werkstatt fahren, um Werkzeug zu holen. Doch dann sah Reusch den BMW, der sich in einem desolaten Zustand befand. Aber das hielt ihn nicht davon ab, sich bei dem ehemaligen Chef seines Kumpels zu erkundigen, ob das Fahrzeug nicht zu verkaufen sei, der dies schließlich bejahte. „Dann haben wir das Auto am Nachmittag abgeholt, das war eine Kurzschlussreaktion“, erinnert sich Reusch.

Hier wird der neue Motor in den BMW eingesetzt. Peter Reusch Der Motor des BMW 318 war korrodiert und komplett kaputt. Peter Reusch Der BMW 318 wurde komplett entkernt. Peter Reusch So sieht der BMW 318 von hinten aus. Lars Tenorth Der Motor des BMW 318 Lars Tenorth Der Schaltknüppel des BMW 318 Lars Tenorth

Erst habe Reusch gedacht, dass die Restauration mit wenigen Handgriffen erledigt sei – weit gefehlt: „Das war eine Vollrestauration.“ Der Motor habe komplett neu gemacht werden müssen. „Der war Kernschrott. Das konnte man am Anfang nicht sehen“, bekräftigt er. Zudem mussten unteren anderem die Radhäuser und die Bremsleitungen erneuert werden. Mit viel Unterstützung entkernte Reusch das Fahrzeug, schweißte, entfernte Rost, sandstrahlte Achsen und chromatierte das Fahrzeug, trug also eine schützende Schicht auf. Das Auto lag auf Matratzen in seiner Garage. Schließlich wurde es lackiert und versiegelt.

i Am Sonntag, 10. August, werden die Young- und Oldtimerfreunde Oberdreis auch wieder ihre eigenen Schmuckstücke präsentieren. Lars Tenorth

„Eine Restauration kostet immer viel Zeit, Geld und Nerven – vor allem Nerven.“

Peter Reusch, Erster Vorsitzender der Young- und Oldtimerfreunde Oberdreis

Schritt für Schritt beschaffte er sich die nötigen Ersatzteile, aufgenommene Fotos und Beschriftungen halfen ihm beim Zusammenbau. Rund fünf Jahre war Reusch insgesamt damit beschäftigt. Für die Restauration nahm er sogar Urlaub und sparte Geld an. „Eine Restauration kostet immer viel Zeit, Geld und Nerven – vor allem Nerven“, schmunzelt der Tüftler. Er habe die Gunst der Stunde genutzt: „Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.“

Das Aussehen des Wagens findet Peter Reusch besonders schön. Aus Schrott wurde ein Schmuckstück, Lob bekam er auch bei der TÜV-Abnahme, die Prüfer waren von seiner Akribie begeistert. Bei der Restauration ist Reusch pingelig und legt auf Kleinigkeiten viel Wert; so hat er etwa auch an Wachs gedacht. Bei schönem Wetter fährt er damit regelmäßig. Doch manches möchte Reusch noch optimieren, sucht derzeit noch passende und besondere Alu-Felgen, die nicht zu teuer sein dürfen.

Wartburg 311 als Familienauto

i Jürgen Heller (rechts), zweiter Vorsitzender der Young- und Oldtimerfreunde Oberdreis, nimmt seinen Sohn gern auf eine Spritztour mit in seinem Wartburg 311. Lars Tenorth

So pingelig wie Reusch ist Jürgen Heller bei der Autorestauration nicht, wie er mit einem Schmunzeln erzählt, alte kleine Lackmacken vom Vorgänger habe er gelassen bei dem Modell Wartburg 311. Der DDR-Oldtimer, Baujahr 1961 und 38 PS, hat es ihm früh angetan. „So ein Auto hatte mein Vater damals“, erzählt Heller voller Stolz. Als kleines Kind durfte er selbst im Ruhezustand lenken und entwickelte schnell ein großes Interesse für Autos. Für ihn war klar, dass er genau so ein Fahrzeug erwerben musste, viele Familienerinnerungen schwingen hier mit. „Es war das erste Familienauto, damit wurde viel gefahren“, sagt Heller.

„Der hört sich so unruhig an, das macht genau das Auto aus.“

Jürgen Heller, zweiter Vorsitzender der Young- und Oldtimerfreunde Oberdreis, über den unrunden Wartburg-Motor

So sieht der Wartburg 311 von innen aus. Lars Tenorth So sieht der Wartburg 311 von innen aus. Lars Tenorth So sieht der Wartburg 311 von innen aus. Lars Tenorth Produziert wurde der Wartburg 311 in den Eisenacher Automobilwerken. Lars Tenorth Der Wartburg 311 fällt mit besonderen Rückleuchten auf. Lars Tenorth Das ist der Motor des Wartburg 311. Lars Tenorth

2011 habe er den Wagen gekauft, 1995 war dieser schon einmal restauriert worden. Er selbst musste aber noch das eine oder andere ausbessern, wenn auch längst nicht so viel wie Reusch bei seinem BMW 318. „Die Vorderachse musste ich komplett überholen, die Lenkung, das Achsteil.“ Die Bremsen hat er vorn und hinten komplett erneuert. Zum einen liebt Heller die rundliche Form an seinem Wagen, zum anderen den Motor, einen Dreizylinder-Zweitakt-Motor: „Der hört sich so unruhig an, das macht genau das Auto aus“, unterstreicht Heller. Immer wieder macht er mit dem Wagen Sonntagsausflüge – so wie viele Autofans am Sonntag nach Oberdreis.

Infos zum Young- und Oldtimertreffen in Oberdreis am Sonntag

Das Young- und Oldtimertreffen in Oberdreis beginnt am Sonntag, 10. August, offiziell um 10 Uhr und endet gegen 18 Uhr. „Wir hoffen, dass das Wetter passt“, sagt Peter Reusch, Erster Vorsitzender der Young- und Oldtimerfreunde Oberdreis. Bevor die Veranstaltung losgeht, ist noch einiges zu tun. Unter anderem bauen die Vereinsmitglieder die Essensmeile auf, dekorieren und platzieren Schilder. „Dieses Mal gibt es Frühstück, wir bieten belegte Brötchen an“, so Reusch. Außerdem gebe es etwa Waffeln. Der Besucherparkplatz ist am Ortseingang von Oberdreis. Reusch bittet die Besucher darum, den Hinweisen der Ordner Folge zu leisten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Fehlen werden diesmal Kindertraktoren, die es im vergangenen Jahr noch gab; hier erhielt der Verein eine Absage. Ansonsten werden laut Verein Wertgutachten der Fahrzeuge zu vergünstigten Konditionen angeboten. Youngtimer sind mindestens 20, aber keine 30 Jahre alt, Oldtimer dementsprechend mehr als 30 Jahre alt.