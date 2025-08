Transdev: Servicecenter in Neuwied öffnet im September

Die Sperrung des Neuwieder Bahnhofs im vergangenen Jahr kam überraschend – bei einer Kontrolle war Einsturzgefahr festgestellt worden, weshalb die Bahn das Gebäude innerhalb von Stunden räumte. Seither können Bahntickets dort nur noch am Automaten gekauft werden, da sich auch die Beratungs- und Verkaufsstelle im Gebäude befand. Aber längst nicht alle Angebote der Bahn lassen sich problemlos über die Automaten kaufen. Wer etwa besondere Sparangebote nutzen oder Gruppentickets buchen möchte, wird das kaum schaffen. Die meisten Karten werden zwar inzwischen online auf der Webseite der Bahn oder per Smartphone-App gekauft. Dennoch gibt es einige Angebote, für die es persönliche Beratung braucht.

Ehemalige Bäckereifiliale wird umfunktioniert

Nachdem es lange Zeit keinerlei Informationen über die Perspektiven des Bahnhofsgebäudes gegeben hat, teilte die Bahn inzwischen mit, dass es abgerissen werden muss und ein Neubau entstehen soll. Nicht zuletzt aufgrund des großen öffentlichen Drucks sollte aber schnell eine Alternative für die Verkaufsstelle gesucht werden. Schon im Mai wurde ein passendes Objekt gefunden, das sogar kurzfristig zur Verfügung stand: Direkt gegenüber des Bahnhofs ist die ehemalige Filiale der Bäckereikette Geisen.

Nachdem zunächst angekündigt worden war, dass die Eröffnung eines Fahrgastcenters noch im Juni stattfinden könnte, wurde es anschließend ruhig um das Thema – weder vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord), der für Planung, Vergabe und Controlling von Schienenverbindungen und einigen Bussen im nördlichen Rheinland-Pfalz verantwortlich ist, noch der beauftragte Dienstleister Transdev Vertrieb GmbH äußerten sich zu den weiteren Plänen. Bis jetzt reagierten sie auch nicht auf Nachfragen.

i Das ehemalige Ladenlokal der Bäckerei Geissen soll in den Bahnshop umfunktioniert werden. Rainer Claaßen

Auch die neueste Information von Transdev war recht vage formuliert: „Aktuell werden die Designentwürfe zur Umgestaltung der Verkaufsstelle mit allen Beteiligten und den Entscheidungsträgern abgestimmt. Sobald die finale Freigabe der Entwürfe erfolgt ist, werden die Gewerke in dem angemieteten Objekt die Umbaumaßnahmen durchführen. Sobald diese erfolgt sind, werden wir die Verkaufsstelle eröffnen und den Fahrgästen mit unserem Service zur Verfügung stehen“, heißt es darin.

SPNV-Verbandsdirektor Thorsten Müller ergänzt: „Wir haben ja auch für einige andere Zentren in der Region neue Lösungen finden müssen. Das war aber etwas einfacher, da wir dort den Betrieb in bestehenden Zentren weiterführen können. In Neuwied muss hingegen der ehemalige Laden komplett neu gestaltet werden. Das erfordert zunächst einige Abstimmungen.“

„Der geplante und heute mit dem SPNV-Nord und beauftragten Dienstleistern abgestimmte Eröffnungstermin ist für Anfang, spätestens Mitte September avisiert.“

Pressestelle der Transdev

Inzwischen sind diese aber laut Müller weitgehend abgeschlossen. Auf Rückfrage konkretisiert dann auch die Pressestelle von Transdev Vertrieb: „Der geplante und heute mit dem SPNV-Nord und beauftragten Dienstleistern abgestimmte Eröffnungstermin ist für Anfang, spätestens Mitte September anvisiert.“ Etwas Geduld brauchen die Neuwieder Bahnkunden also noch. Und Vertrauen, dass dieser Termin nun eingehalten wird.