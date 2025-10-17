Unfallursache ist noch unklar Traktor überrollt bei Großmaischeid einen Mann 17.10.2025, 11:45 Uhr

i Bei Großmaischeid ist ein Mann von einem Traktor überrollt worden, dabei wurde er schwer verletzt (Symbolbild). Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Am Donnerstagabend wurde auf einem Feld in der Nähe von Großmaischeid noch gearbeitet, als sich ein nicht besetzter Traktor auf einmal in Bewegung setzte.

Bei Arbeiten auf einem Feld bei Großmaischeid ist ein Mann von einem Traktor überrollt worden. Am Donnerstag um 18.30 Uhr kam es zu dem Unfall, teilt die Polizei mit. Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.Der Mann und eine andere Person waren an diesem Abend auf dem Feld mit Ladearbeiten beschäftigt, als sich ein nicht besetzter Traktor plötzlich in Bewegung setzte.







