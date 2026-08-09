Pferdezuchtfest im Westerwald Trakehner Fohlenchampionat West begeistert in Windhagen Creativ Picture 09.08.2026, 14:00 Uhr

i Trakehner Fohlen Championat: Stute Marbella und Fohlen M-Pathie, das mit 8,5, 8,4, 8,4 ausgezeichnet wurde. Heinz-Werner Lamberz

Zum fünften Mal zeigten sich Fohlen der ältesten deutschen Reitpferderasse beim Trakehner Fohlenchampionat West in Windhagen von der besten Seite. Dass die Trakehnerfreunde Johannesberg Gastgeber des Topevents der Pferdezucht sind, hat nun Tradition.

Nun gilt es im Kölner Raum als traditionell: In Windhagen fand zum fünften Mal auf dem Gelände der Trakehnerfreunde Johannesberg, dem Hof von Züchterin Marion Drache, das Trakehner Fohlenchampionat West statt. 22 Züchter stellten Nachwuchsstuten und Fohlen des Jahrgangs 2026 vor.







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