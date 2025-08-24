Ein besonderer Tag für Pferdeliebhaber: In Windhagen trafen Trakehner und ihre Fohlen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg beim Championat aufeinander.

Aus einer Idee wuchs so etwas wie eine kleine Tradition, und so startete Marion Drache, die in Windhagen-Johannisberg ein Zentrum für Therapeutisches Reiten unterhält, vor vier Jahren das Trakehner-Fohlen-Championat. Ihr Gedanke: für Trakehner-Freunde einen Platz für das jährliche Championat zur Verfügung zu stellen.

Nun findet dieses zum vierten Mal statt und das mit Erfolg. Aus dem Bezirk West - Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg - meldeten sich insgesamt 30. Zuchtstationen zur Prämierung an.

So auch Daniela Jaeger aus Wickede/Ruhr, die zusammen mit ihrer Tochter Emma zum zweiten Mal teilnimmt. „Ich fühle mich in Johannisberg gut aufgehoben, meine Pferde werden erstklassig versorgt.“

Trakehner kamen ursprünglich aus Ostpreussen, wurden im Ersten Weltkrieg als Reitpferde eingesetzt, heute erfreut sich die Rasse anderer Aufgaben. Pferdeliebhaber standen an den Rängen und begutachteten die quirligen Fohlen, die neben der Mutter durch den Parcours stolzierten.