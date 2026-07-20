„Blumen Reiprich“ in Neuwied Traditionsreiches Blumengeschäft sucht einen Nachfolger Rainer Claaßen 20.07.2026, 15:30 Uhr

i Möchte "Blumen Reiprich" gern in gute Nachfolgerhände geben: Floristik-Meisterin Andrea Reiprich. Rainer Claaßen

„Blumen Reiprich“ am Ringmarkt in Neuwied sucht Nachfolger. Wer Floristik, Traditionsbewusstsein und frische Ideen verbindet, könnte die Erfolgsgeschichte weiterführen. Die Übergabe ist mit Begleitung möglich.

Als der Ringmarkt 1968 als Einkaufszentrum für den neu entstandenen Raiffeisenring eröffnet wurde, ergriff Justus Reiprich die Chance: Drei Jahre zuvor hatte er zusammen mit seiner Frau Elisabeth Reiprich in Alt-Heddesdorf die Gärtnerei Sauer übernommen, nun eröffnete er mitten im neuen Wohngebiet einen zweiten Standort.







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