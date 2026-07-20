„Blumen Reiprich“ in Neuwied
Traditionsreiches Blumengeschäft sucht einen Nachfolger
Möchte "Blumen Reiprich" gern in gute Nachfolgerhände geben: Floristik-Meisterin Andrea Reiprich.
Möchte "Blumen Reiprich" gern in gute Nachfolgerhände geben: Floristik-Meisterin Andrea Reiprich.
Rainer Claaßen

„Blumen Reiprich“ am Ringmarkt in Neuwied sucht Nachfolger. Wer Floristik, Traditionsbewusstsein und frische Ideen verbindet, könnte die Erfolgsgeschichte weiterführen. Die Übergabe ist mit Begleitung möglich.

Lesezeit 3 Minuten
Als der Ringmarkt 1968 als Einkaufszentrum für den neu entstandenen Raiffeisenring eröffnet wurde, ergriff Justus Reiprich die Chance: Drei Jahre zuvor hatte er zusammen mit seiner Frau Elisabeth Reiprich in Alt-Heddesdorf die Gärtnerei Sauer übernommen, nun eröffnete er mitten im neuen Wohngebiet einen zweiten Standort.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren