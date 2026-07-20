„Blumen Reiprich“ am Ringmarkt in Neuwied sucht Nachfolger. Wer Floristik, Traditionsbewusstsein und frische Ideen verbindet, könnte die Erfolgsgeschichte weiterführen. Die Übergabe ist mit Begleitung möglich.
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Als der Ringmarkt 1968 als Einkaufszentrum für den neu entstandenen Raiffeisenring eröffnet wurde, ergriff Justus Reiprich die Chance: Drei Jahre zuvor hatte er zusammen mit seiner Frau Elisabeth Reiprich in Alt-Heddesdorf die Gärtnerei Sauer übernommen, nun eröffnete er mitten im neuen Wohngebiet einen zweiten Standort.