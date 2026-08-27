Nach mehr als 180 Jahren Traditionsgeschäft Oster in Neuwied schließt endgültig Rainer Claaßen 27.08.2026, 06:00 Uhr

i Sohn und Vater – beide heißen Franz Oster – in einem der ältesten Geschäfte der Stadt. Ende des Jahres schließt der Schmuck- und Uhrenlanden in der Engerser Straße. Rainer Claaßen

Eine Neuwieder Traditionsadresse gibt es im nächsten Jahr nicht mehr. Der heutige Chef spricht darüber, warum die Familie Oster nach Generationen ihr Geschäft aufgibt und was die Umgestaltung der Innenstadt damit zu tun hat.

Seit einigen Jahren bemüht sich die Neuwieder Stadtverwaltung, die Innenstadt attraktiver zu machen. Markt- und Schlossstraße wurden umgestaltet, ebenso Markt- und Luisenplatz. Während sich auf dem Luisenplatz einige positive Entwicklungen im Gastronomiebereich beobachten lassen, sieht es im Einzelhandel weiterhin schlecht aus – insbesondere in den Bereichen, die etwas weiter vom direkten Zentrum entfernt liegen.







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