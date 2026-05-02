Kirmesspaß am 1. Mai
Traditionsfest zieht Besucher in die Wüstung Rockenfeld
Bei der Kirmes gab es ein breites kulinarisches Angebot mit leckeren Steaks und vielem mehr.
Bei der Kirmes gab es ein breites kulinarisches Angebot mit leckeren Steaks und vielem mehr.
Jörg Niebergall

Den Rheinbrohler Junggesellen sei Dank, dass es für viele Ausflügler am 1. Mai traditionell die Kirmes in Rockenfeld als Anlaufpunkt gibt. Auch in diesem Jahr stimmten Wetter und Stimmung.

Lesezeit 1 Minute
Auch wenn der Ort Rockenfeld bis auf ein Kreuz und ein paar letzte Grundmauern nicht mehr existiert, die Kirmesfeierlichkeiten am 1. Mai werden traditionell fortgesetzt. Der Junggesellenverein (JGV) Rheinbrohl samt seinen Ehrendamen hatte auch in diesem Jahr für ein breites kulinarisches Angebot mit leckeren Steaks, Imbissvariationen, von Pommes bis Currywurst, gekühlten Getränken, von Limo bis Maibowle, Kuchenbuffet und erstmals für ein ...

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