Von Partys bis Fahnenschwenken Traditionelle Michael-Kirmes in Vettelschoß gefeiert Creativ Picture 28.09.2026, 12:58 Uhr

i Königspaar Luisa II. (Limbach) und Lukas I. (Stopperich) nebst Ehrengeleit Sarah Gros, Lukas Prokopy, Teresa Schoop und Philipp Buchmüller Heinz-Werner Lamberz

Vettelschoß feierte seine Michael-Kirmes: Baum schlagen, Fahnenschwenken und ausgelassene Tanznächte prägten das Dorfwochenende. Einheimische und Gäste erlebten Tradition, Wettkampf und feierliche Majestäten.

Vettelschoß hat seine Michael-Kirmes traditionell gefeiert. Am Freitag zogen die Junggesellen in den Forst, um dort den Kirmesbaum zu schlagen, der dann auf dem Dorfplatz errichtet wurde. Nach getaner Arbeit stürzten sich die Feierwilligen in die Partynacht mit der Band Xtension im Forum.







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