Von Partys bis Fahnenschwenken
Traditionelle Michael-Kirmes in Vettelschoß gefeiert
Königspaar Luisa II. (Limbach) und Lukas I. (Stopperich) nebst Ehrengeleit Sarah Gros, Lukas Prokopy, Teresa Schoop und Philipp
Königspaar Luisa II. (Limbach) und Lukas I. (Stopperich) nebst Ehrengeleit Sarah Gros, Lukas Prokopy, Teresa Schoop und Philipp Buchmüller
Heinz-Werner Lamberz

Vettelschoß feierte seine Michael-Kirmes: Baum schlagen, Fahnenschwenken und ausgelassene Tanznächte prägten das Dorfwochenende. Einheimische und Gäste erlebten Tradition, Wettkampf und feierliche Majestäten.

Lesezeit 1 Minute
Vettelschoß hat seine Michael-Kirmes traditionell gefeiert. Am Freitag zogen die Junggesellen in den Forst, um dort den Kirmesbaum zu schlagen, der dann auf dem Dorfplatz errichtet wurde. Nach getaner Arbeit stürzten sich die Feierwilligen in die Partynacht mit der Band Xtension im Forum.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren