Trabant- und IFA-Treffen
Trabis und andere Ostfahrzeuge fahren in Döttesfeld auf
Der Besitzer dieses Trabis hat sein Fahrzeug, das man beim Trabant- und IFA-Treffen sehen konnte, besonders sehenswert gestaltet
Der Besitzer dieses Trabis hat sein Fahrzeug, das man beim Trabant- und IFA-Treffen sehen konnte, besonders sehenswert gestaltet.
Marvin Conradi

Auch in diesem Jahr ist das Trabant- und IFA-Treffen im Westerwald wieder ein Erfolg und zieht viele nostalgische Ost-Auto-Enthusiasten an. Doch eine Hiobsbotschaft gibt es für das kommende Jahr. 

Lesezeit 2 Minuten
Nostalgische Ost-Autos bestaunen: Bereits seit 1991 findet das Trabant- und IFA-Treffen statt. IFA steht für den Industrieverband Fahrzeugbau, die historische Vereinigung des Fahrzeugbaus in der DDR. Während zu Beginn Rott einige Male der Veranstaltungsort war, haben die Trabifreunde in Döttesfeld mittlerweile einen Ort gefunden, an dem sie ihre Oldtimer zur Show stellen können.
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